Кабмін вирішив ліквідувати держшахту в Донецькій області

Кабінет міністрів України вирішив ліквідувати одну збиткову державну шахту в Донецькій області.

Відповідне рішення закріплено в урядовому розпорядженні від 25 грудня 2015 року.

Згідно з документом, ліквідації підлягає шахта "Північна" державного підприємства "Дзержинськвугілля".

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Як повідомляв УНІАН, влітку 2015 року Кабмін ухвалив рішення ліквідувати шахту "Родинська" державного підприємства "Красноармійськвугілля" (Донецька область), шахту "Зарічна" держпідприємства "Львіввугілля" (Львівська область) і шахту №9 "Нововолинська" держпідприємства "Волиньвугілля" (Волинська область).

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Уряд протягом року не надає підтримку держшахтам, плануючи повністю реформувати галузь, закривши більше 10 підприємств, а решту - 24 шахти виставити на приватизацію.