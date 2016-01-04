Кабмін схвалив реконструкцію компресорної станції "Бар" газопроводу "Союз"

Кабінет міністрів затвердив техніко-економічне обґрунтування реконструкції компресорної станції "Бар" магістрального газопроводу "Союз", по якому здійснюється транзит російського газу до ЄС, загальною вартістю 1,817 мільярда гривень.

Як зазначається в розпорядженні Кабміну від 30 грудня 2015 року, проект реконструкції компресорної станції розроблено німецькою компанією Ferrostaal Industrieanlagen GmbH.

Згідно з документом, максимальна продуктивність компресорної станції, розташованої у Вінницькій області, становить 85 мільйонів кубометрів.

Вартість будівельних робіт, згідно з документом, складе 73 мільйони гривень, обладнання – 1,312 мільярда гривень. Термін будівництва – 12 місяців.

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Як повідомляв УНІАН, на початку 2013 року "Укртрансгаз" підписав з Ferrostaal контракт на 51,369 мільйона євро для реконструкції компресорної станції "Бар".

Метою даного проекту є продовження терміну експлуатації газових турбін і газових компресорів станції на наступні 15 років, зниження обсягів споживання паливного газу газовими турбінами приблизно на 28% при повному навантаженні устаткування і підвищення коефіцієнта корисної дії газових компресорів.

11 грудня 2012 року "Укртрансгаз" та Deutsche Bank підписали угоду про відкриття кредитної лінії в розмірі 53,5 мільйона євро для модернізації компресорної станції "Бар" газопроводу "Союз".

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Довідка УНІАН. Магістральний газопровід "Союз" (Оренбург-держкордон) побудований за часів СРСР у 1975-1978 роках спільно з Болгарією, Угорщиною, НДР, Польщею та Чехословаччиною. Проектна потужність газопроводу складає 26 мільярдів кубометрів на рік, проектний тиск - 7,5 МПа; довжина по території України - 1568,5 кілометра. На газопроводі знаходиться 12 компресорних станцій. Компресорна станція "Бар" газопроводу "Союз" була введена в експлуатацію в 1979 році, має 7 газоперекачувальних агрегатів загальною потужністю 70 тисяч кВт.