"Нафтогаз" поки не отримував від "Газпрому" пропозицій щодо ціни газу у 1 кварталі - Коболєв

Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю 5 каналу, передає Українська правда.

"Стосовно конкретних цінових рівнів, дійсно, ціни зараз падають, я знов таки не можу назвати точну ціну, яка буде запропонована росіянами, тому що вона поки не запропонована, подивимося на це", - сказав він.

За словами Коболєва, українська сторона відкрито повідомила умови, на яких відновить придбання російського газу. Київ чекає, чи будуть його комерційні пропозиції сприйняті позитивним шляхом.

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"Повторюсь, це буде банально комерційне рішення для нас - купувати чи не купувати. Зараз це комерційний процес: домовимося - ок, не домовимося - будемо купувати газ в іншому місці", - зазначив голова правління НАК.

На його думку в 2015 році Україна пройшла певну "точку неповернення" і знизила залежність від російського газу:

"Газпром" більше не є монополістом на українському ринку, він більше не має того впливу, через який всі вважали, що ми були "на гачку", а ми справді раніше були "на гачку". Це змінилося", - зазначив Коболєв. Це сталося завдяки реформам у газовій сфері, вважає очільник "Нафтогазу".

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що російський газовий монополіст компанія "Газпром" зможе продовжувати продавати свій газ Україні в 2016 році за умови зниження його вартості нижче ніж 200 доларів за тисячу кубічних метрів.