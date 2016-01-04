У Херсонській ОДА назвали варіанти вирішення проблеми з газопостачанням Генічеська

Про це на брифінгу стосовно проблемної ситуації з припинення газопостачання у м. Генічеську повідомив заступник голови облдержадміністрації Ігор Шепелєв, передає прес-служба Херсонської ОДА.

«Перше - це користування сховищами, які знаходяться в Криму, а саме, як було за минулою схемою, в літній період з Стрілкового родовища газ направляли в сховище, а потім в зимовий період реверсним метод газ надходив до м. Генічеська. По друге, це побудова нового незалежного газопроводу. Третє – перехід системи опалення Генічеська на альтернативне опалення», - сказав Ігор Шепелєв.

Також він додав, що у першому випадку потрібно приймати відповідні політичні рішення, на рівні керівництва країни.

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Окрім цього Шепелєв зазначив, що після підвищення температури повітря, яке прогнозують через декілька днів, поступово будуть підключати будинки до газопостачання.

«Коли буде збільшуватися температура повітря, буде збільшуватися і тиск, що дозволить в штатному режимі заживлювати ті об’єкти, які зараз відключення від газопостачання», - сказав Ігор Шепелєв.

"Як зазначив голова правління публічного акціонерного товариства «Херсонгаз» Альберт Зангієв, газова труба до зими була повністю наповнена, але у зв’язку з морозною погодою тиск упав, при підвищені температури будемо проводити підключення абонентів до газопостачання, перш за все спальні райони", - йдеться в повідомленні ОДА

«Я впевнений, що є механізми та технічні напрацювання, як можна вирішити питання з газопостачанням Генічеського району на наступні опалювальні періоди. Вони обов’язково будуть відпрацюванні», - додав Альберт Зангієв.

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У свою чергу, 4 січня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, перший заступник голови Генічеської райдержадміністрації Олексій Сищенко повідомив, що 1521 абонент у районі наразі залишаються без газопостачання.

«Мешканці багатоповерхівок та приватних будинків опалюють житло за допомогою електрообігрівачів», - додав Олексій Сищенко.

Зважаючи на це, головний інженер ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» Сергій Бабіч зазначив: «Ситуація з електропостачанням у Генічеському районі наразі стабільна і, незважаючи на збільшення споживання електроенергії, трансформатори працюють із 70-80% навантаженням. До речі, більше 80 відсотків приватних будинків опалюються за рахунок альтернативних джерел енергії».

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Нагадаємо, 2 січня 2016 року у місті Генічеську, через пониження температури повітря нижче -14 C та обмеженою потужністю по видобутку газу Стрілкового родовища, сталося пониження тиску на комунальному газопроводі. Внаслідок чого у 1800 абонентів багатоповерхових будинків та 400 абонентів приватного сектору не вистачило тиску газу для роботи газових автономних опалювальних приладів.