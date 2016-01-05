Болгарія хоче стати головним транзитером газу для Південно-Східної й Центральної Європи - прем'єр

Про це в понеділок, 4 січня, заявив болгарський прем'єр-міністр Бойко Борисов, передає Deutsche Welle. За його словами, над цією метою уряд "працює з усіх сил".

Згідно з проектом, газ повинен надходити до сховища з Росії, Азербайджану і Туркменістану, а також з румунських і болгарських родовищ. За словами Бойка Борисова, проект та його фінансовий план розробляється урядом Болгарії спільно з Єврокомісією.

Читайте такожБолгарія має намір стати энергоцентром Європи і зняти залежність від російського газу

На думку болгарської влади, будівництво хаба, про яке вперше було заявлено 9 лютого 2015 року на енергетичному форумі в Софії, дозволило би частково диверсифікувати постачання газу в європейські країни. З газосховища, яке побудують під Варною, "блакитне паливо" буде йти в Болгарію, Румунію та Сербію. Близько 43 млрд кубометрів планується поставляти в Центральну Європу.

Читайте такожБолгарія, Румунія і Греція з'єднають ГТС для зниження залежності від Росії

Раніше УНІАН повідомляв про плани російського "Газпрому" знизити з 1 січня поставки газу на адресу приватної болгарської компанії Overgas, що частково належить російському монополісту.

Заява "Газпрому" стала підставою для екстреного засідання керівників газової галузі з прем'єр-міністром Бойко Борисовим для розробки заходів в очікуванні ймовірних перебої з енергопостачанням країни взимку.