Болгарія хоче стати головним транзитером газу для Південно-Східної й Центральної Європи - прем'єр
Болгарія хоче стати головним транзитером газу для Південно-Східної та Центральної Європи завдяки проекту газосховища "Балкан", який планується збудувати неподалік від чорноморського міста Варна.
Про це в понеділок, 4 січня, заявив болгарський прем'єр-міністр Бойко Борисов, передає Deutsche Welle. За його словами, над цією метою уряд "працює з усіх сил".
Згідно з проектом, газ повинен надходити до сховища з Росії, Азербайджану і Туркменістану, а також з румунських і болгарських родовищ. За словами Бойка Борисова, проект та його фінансовий план розробляється урядом Болгарії спільно з Єврокомісією.
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На думку болгарської влади, будівництво хаба, про яке вперше було заявлено 9 лютого 2015 року на енергетичному форумі в Софії, дозволило би частково диверсифікувати постачання газу в європейські країни. З газосховища, яке побудують під Варною, "блакитне паливо" буде йти в Болгарію, Румунію та Сербію. Близько 43 млрд кубометрів планується поставляти в Центральну Європу.
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Раніше УНІАН повідомляв про плани російського "Газпрому" знизити з 1 січня поставки газу на адресу приватної болгарської компанії Overgas, що частково належить російському монополісту.
Заява "Газпрому" стала підставою для екстреного засідання керівників газової галузі з прем'єр-міністром Бойко Борисовим для розробки заходів в очікуванні ймовірних перебої з енергопостачанням країни взимку.