У "Нафтогазі" спростовують російський фейк щодо постачання газу до Генічеська з окупованого Криму

Про це Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook.

"Завтра вранці прес-служба НАК обов'язково дасть коментар з цього приводу", - зазначив голова "Нафтогазу".

Шановні ФБ друзі, читачі та всі інші, хто щиро вболіває за надання миттєвої відсічі російській пропаганді щодо фейку про... Posted by Andriy Kobolyev on Monday, January 4, 2016

Напередодні ввечері російські ЗМІ оприлюднили інформацію, що нібито після особистого прохання міського голови Генічеська Олександра Тулупова президент Росії Володимир Путін доручив відновити реверс газу з території окупованого Криму до цього міста.

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Зокрема, видання ТАСС процитувало прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, який заявив, що "від імені жителів Генічеська мер цього міста (...) звернувся до російської сторони з проханням забезпечити поставки газу, щоб не дати жителям міста замерзнути". При цьому, Путін у відповідь на це "звернення", нібито "виходячи з гуманітарних міркувань, доручив опрацювати питання про можливість забезпечення подібних поставок".

При цьому, міський голова Олександр Тулупов спростував дану інформацію, про що повідомляє Генічеський інформаційний портал "Новый визит". "Як я взагалі міг звернутися до президента Росії?" - прокоментував він виданню розповсюджену інформацію.

За словами мера міста, з приводу проблеми газозабезпечення Генічеська він спілкувався тільки з українською стороною.

Нагадаємо, 2 січня 2016 року у місті Генічеську, через пониження температури повітря нижче -14 C та обмеженою потужністю по видобутку газу Стрілкового родовища, сталося пониження тиску на комунальному газопроводі. Внаслідок чого у 1800 абонентів багатоповерхових будинків та 400 абонентів приватного сектору не вистачило тиску газу для роботи газових автономних опалювальних приладів.