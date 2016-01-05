Ціни на нафту продовжують зростати на тлі ескалації конфлікту Саудівської Аравії та Ірану

На торгах у вівторок, 5 січня, ціни на нафту продовжили незначне зростання на тлі конфлікту Ірану і Саудівської Аравії.

За даними Інтерконтинентальної біржі (ICE, Лондон), з початку торгів ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,1%, до $37,18 за барель, ф'ючерси на легку нафту марки WTI подорожчали на 0,2%, до $36,83 за барель.

Читайте такожВенесуела прогнозує нафту по $27 – вимагає позачергового саміту ОПЕК4 січня світові ціни на нафту виросли приблизно на 4% через конфлікт на Близькому Сході.

Так, Саудівська Аравія розірвала дипломатичні відносини з Іраном. Цьому передували різкі коментарі влади Ірану щодо страти шиїтського проповідника в Саудівській Аравії, а також погром, влаштований демонстрантами в саудівському посольстві в Тегерані. Слідом за Саудівською Аравією дипломатичні відносини з Іраном розірвали Бахрейн і Судан, ОАЕ відкликали посла з Тегерана.