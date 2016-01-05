Reuters дізналося подробиці кібератаки на українські обленерго

У грудні хакери здійснили проти українських постачальників електроенергії кілька потужних кібератак, здатних вивести їх з ладу.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, мова йде про Прикарпаттяобленерго та ще як мінімум два підприємства, в мережах яких були виявлені ідентичні шкідливі програми.

Прикарпаттяобленерго повідомило про збій 23 грудня, внаслідок чого проблеми з постачанням електроенергії спостерігалися на території всієї області, включаючи Івано-Франківськ, пише «Ліга.Новини».

"Служба безпеки України звинуватила в кібератаці Росію, а Міністерство енергетики та вугільної промисловості створило спеціальну комісію, яка повинна була провести розслідування", - відзначає агентство.

Саме підприємство заявило тоді про "втручання" в роботу системи. Кремль ніяк не прокоментував інцидент.

За даними експертів комп'ютерної безпеки, напад на Прикарпаттяобленерго може стати першим випадком, коли за допомогою кібератаки вдалося припинити електропостачання.

"Вперше ми маємо доказ і можемо пов'язати шкідливу програму і конкретний збій у роботі системи", - заявив старший дослідник Trend Micro Кайл Вилойт.

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Хакери використовували шкідливе ПЗ на платформі BlackEnergy, що дозволило їм отримати доступ до мереж та інсталювати програму KillDisk, здатну видаляти і перезаписувати файли. Точне призначення KillDisk ще не встановлено: безпосереднє вчинення атаки або її маскування.