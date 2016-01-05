У Генічеську заявили, що отримують з Криму не російський, а український газ
З окупованого півострова надходить близько 20 тис. куб. м. газу.
Генічеськ отримує 70 тис. куб. м. газу зі Стрілківського родовища, яке знаходиться на території Генічеського району.
З окупованого Криму надходить близько 20 тис. куб. м. газу. Це не більше 25% від потреби району в зимовий період, повідомляє «Новий Візит».
"Ми отримуємо з Криму не російський, а український газ, який видобувався у нас і був закачаний в Глібовське газове сховище. Тепер його повертають назад", - так прокоментував перший заступник голови Генічеської райдержадміністрації Олексій Сищенко інформацію росЗМІ про російський газ для "замерзаючого" Генічеська.
Станом на 9:30 близько 80% абонентів Генічеська отримали газ у свої домівки. Зараз фахівці "Херсонгаз" проводять поквартирний обхід.
За словами Сищенка, повністю забезпечити абонентів газом в оперативному штабі планують до 12 години.
Читайте такожУ Херсонській ОДА назвали варіанти вирішення проблеми з газопостачанням Генічеська
Як повідомляв УНІАН, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв спростував повідомлення про постачання російського газу в Генічеськ і назвав їх "фейком" російської пропаганди.