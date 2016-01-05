Печерський суд заарештував вкрадені Росією "вишки Бойка"

Печерський районний суд Києва наклав арешт на самопідіймальні плавучі бурові установки "Петро Годованець" і "Україна" (так звані "вишки Бойка"), що належать експропрійованій Росією компанії "Чорноморнафтогаз".

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з рішенням, арешт на бурові установки В312 - "Петро Годованець" і В319 - "Україна" виробництва компанії Keppel Corporation (Сінгапур) було накладено за клопотання Генеральної прокуратури України від 23 грудня 2015 року. При цьому звернення прокурорів до суду було подано 21 грудня.

Наголошується, що установки арештовані у рамках кримінального провадження від 1 квітня 2014 року про підозру у зловживанні посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості, НАК "Нафтогаз України" і "Чорноморнафтогазу" при закупівлі даних установок.

У доводах прокуратури також вказується, що 14 грудня 2015 року установки незаконно були переміщені з Одеського газового родовища (північно-західна частина шельфу Чорного моря) ближче до окупованого Росією Криму.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2015 року українські морські прикордонники зафіксували факт порушення Росією норм міжнародного морського права. Зокрема, прикордонники виявили та задокументували, що дві самопідіймальні бурові установки (СПБУ) «Петро Годованець» і «Україна», які у 2014 році були незаконно захоплені Російською Федерацією під час анексії Криму, переміщені із зони Одеського газового родовища ближче до півострова Крим.

Міністерство закордонних справ України розцінює перевезення Росією бурових установок у Чорному морі як «черговий епізод широкомасштабного грабежу майна та природних ресурсів».

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У листопаді стало відомо, що НАК «Нафтогаз України» має намір найняти американську юридичну компанію для подачі окремого від Міністерства юстиції України позову до Міжнародного арбітражного суду щодо своїх активів в анексованому Росією Криму.

Разом з тим, «Нафтогаз України» оцінив у 15,7 млрд грн вартість втрачених активів у Криму після його анексії РФ і через міжнародні суди домагатиметься відновлення контролю над півостровом і відшкодування збитків.