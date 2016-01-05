"Нафтогаз" пояснив ситуацію з поставками газу до Генічеська із окупованого Криму

Місто Генічеськ (Херсонська обл.) з початку окупації Росією Автономної Республіки Крим забезпечується винятково газом з родовища Стрілкове, розташованого в Херсонській області біля Арабатської стрілки, повідомляє прес-служба Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

«Російський газ до Генічеська не поставлявся і не поставляється», - заявили в «Нафтогазі».

Згідно з повідомленням, Генічеськ фізично не приєднаний до інших ділянок газотранспортної мережі материкової України.

У «Нафтогазі» повідомили, що постачання газу для потреб населення міста у літній період здійснюються за рахунок поточного видобутку на Стрілковому родовищі. Надлишок видобутого влітку газу, який не можуть використати жителі Генічеська, передається для тимчасового зберігання в Глібовське ПСГ, яке розташоване на тимчасово окупованій території. Взимку український газ відбирається з ПСГ і направляється в Генічеськ для покриття пікових рівнів споживання.

«З 1 січня 2016 року окупаційна влада АР Крим упродовж чотирьох діб блокувала херсонський газ, що зберігається в Глібовському підземному сховищі (на території Криму), в якому обсягу газу більш ніж достатньо для забезпечення потреб міста до кінця опалювального періоду», - підкреслили в держкомпанії.

Також повідомляється, що за 2014 рік місто використало 9,2 млн куб. м газу. Максимальна виробнича потужність родовища становить 25 млн куб. м газу на рік. Оператором родовища з березня 2014 року є приватна українська газовидобувна компанія «Пласт».

Як повідомляв УНІАН, 2 січня в Генічеську через зниження температури відбулося падіння тиску в комунальному газопроводі, внаслідок чого у 2 тис. абонентів багатоповерхових будинків і 400 абонентів приватного сектору не вистачило тиску газу для роботи газових автономних опалювальних приладів. Дві газорозподільні станції були переведені з автоматичного на ручне керування. На ранок 3 січня у багатоповерхівках газопостачання було відновлено, проблеми з газопостачанням залишалися лише в абонентів приватного сектору.

5 січня віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко повідомив, що всі споживачі Генічеського району на даний час повністю забезпечені електроенергією і централізованим водопостачанням. За його даними, газом забезпечено лікарню, три школи переведено на мінімальний тиск на час зимових канікул, чотири дитсадки - на твердопаливні котли.

Він також повідомив, що в Генічеську на сьогодні працюють три пункти обігріву на базі 1-ї загальноосвітньої школи, спортивної школи-інтернату і ВПУ-17 з можливістю прийняти до 280 осіб.