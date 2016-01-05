"Укртрансгаз" завершив ремонт газопроводу на Закарпатті, що вибухнув напередодні

Про це повідомив в Facebook глава прес-служби компанії Максим Белявський.

"Сьогодні вночі (5 січня - УНІАН) успішно завершен роботи з відновлення цілісності ділянки газопроводу "Союз", що розгерметизувався 1 січня", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2016 року в результаті розгерметизації ділянки газопроводу "Союз" на території Хустського району Закарпаття стався вибух газу з подальшою пожежею і підняттям вогняного стовпа на 50 метрів у висоту. В результаті аварії ніхто з людей не постраждав, масштабних руйнувань немає, шкоди навколишньому середовищу не завдано, відключення населених пунктів Закарпаття не було, а транзит газу з Росії в країни Євросоюзу не порушувався.

2 січня у поліції заявили, що причиною пожежі на газопроводі стала розгерметизація труби на глибині 1-1,5 метра через просідання ґрунту. При цьому в поліції підкреслили, що труба, в якій запалав газ, є резервною. Поставки газу по ній до Словаччини не здійснювалися.