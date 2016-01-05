Голова РДА: газова криза в Генічеську – російська провокація

Голова Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов вважає проблеми з газопостачанням до Генічеська (Херсонська область) результатом російських провокацій.

Про це чиновник заявив, коментуючи кореспонденту УНІАН ситуацію з відключенням 2 січня від газопостачання понад 2 тисяч абонентів Генічеська, який межує з Кримом.

Воробйов заявляє, що газова криза в Генічеську - це штучно змодельована ситуація. Торік ризик виникнення проблем з газопостачанням був не меншим, враховуючи погодні умови. Але тоді питання вдалося врегулювати. Зараз же агресор навмисно загострює конфлікт, вважає він.

4 січня керівництво Генічеського району повідомило, що на рівні Києва є домовленість з Кримом про реверсні поставки газу, тобто, український газ, який раніше був закачаний в сховища на півострові, будуть поставляти назад в Генічеськ.

"Вчора о 21:45 Крим відкрив засувку, і газ пішов до нас. Зараз тиск в трубах є, але вночі газ не подавали, щоб уникнути нещасних випадків. Сьогодні з самого ранку, з техніки безпеки, фахівці роблять поквартирний обхід, перевіряють всю газову техніку, яка працює в будинках генічан", - сказав Воробйов.

"Інше питання, якою ціною відвойований цей газ? Вчора пройшла інформація, що мер Генічеська нібито телефонував Путіну (президенту РФ Володимиру Путіну - УНІАН) і особисто просив, щоб той відкрив засувку. Про це відразу ж все розтрубили, що найцікавіше, навіть Пєсков (прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков - УНІАН) цю інформацію підтвердив. Я зі свого боку заявляю, що з подачі газу спілкувався виключно з Кабінетом міністрів, з першим віце-прем'єром Геннадієм Зубко. Ми намагалися вирішити проблему на цьому рівні. Хто і для яких цілей вирішив поширити таку провокацію, ми можемо тільки здогадуватися", - заявляє голова РДА.

За словами чиновника, провокація з боку РФ пов'язана з газовими махінаціями.

"Розумієте, цей газ був. Лічильники, які фіксують подачу газу зі стовбурів з моря, показували 2 885 кубів на годину. У нас же необхідність при температурі -20 становить 3100-3200 кубів, тобто, така подача була достатньою. Тим більше, що зараз школи на канікулах, можна було там знизити рівень. Проблема була в тому, що цей газ, 2885 кубів, він не доходив до Генічеська. Протягом 40 кілометрів він "губився". Тобто, був факт крадіжки або ж витоку", - зазначив Воробйов. За його словами, на території підконтрольній Україні нічого не виявили, а на окупованій - немає можливості обстежити.

"Як тільки я озвучив це питання і ми почали "бити у дзвони", відразу ж окупант вирішив проявити таку доброзичливість і відкрити засувку. Саме тому незрозуміло, якою ціною завойовано щастя", - каже Воробйов.

За його словами, місцева влада Генічеська вже 2 січня врегулювали ситуацію з газопостачанням в об'єктах соціальної сфери, організували пункти обігріву але, коли почали розбиратися в причинах, проблема моментально отримала політичне забарвлення.

"Як тільки ми почали з'ясовувати, куди ж дівається газ, прокинулася Москва. Мені дзвонили у приймальню з "Ехо Москви", уявіть. Країна-окупант, яка відібрала у нас частину держави і продовжує воювати, дозволяє собі дзвонити і питати. Це за межами мого розуміння", - розповів голова Генічеської РДА.

"Я не можу сказати, які саме провокації за цим послідують і до чого це все, але ми тут, у Генічеському районі, нічого не допустимо", - заявляє Воробйов.

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Як повідомляв УНІАН, 2 січня в Генічеську через різке зниження температури впав тиск в системі газопостачання, і більше 2 тисячам абонентів багатоповерхових будинків і 400 абонентам приватного сектору не вистачило тиску газу для роботи газових автономних опалювальних приладів.

За даними Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", місто Генічеськ (Херсонська область) з початку окупації Росією Автономної республіки Крим забезпечується газом з Стрілкового родовища, розташованого в Херсонській області біля Арабатської стрілки. Так, постачання газу для потреб населення міста у літній період здійснюються за рахунок поточного видобутку на родовищі, а надлишок видобутого влітку газу передається для тимчасового зберігання в Глібовське ПСГ, яке знаходиться на тимчасово окупованій території. Взимку український газ відбирається з ПСГ і направляється в Генічеськ для покриття пікових рівнів споживання.

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"З 1 січня 2016 року окупаційні влади АР Крим протягом чотирьох діб блокували херсонський газ, що зберігається в Глібовському підземному сховищі (на території Криму), в якому обсягів газу більш ніж достатньо для забезпечення потреб міста до кінця опалювального періоду", - заявила прес-служба НАК "Нафтогаз України".