Єврокомісія отримала скаргу "Нафтогазу" по "Північному потоку-2"

Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" через Секретаріат Енергетичного співтовариства подав скаргу в Єврокомісію з приводу проекту будівництва другої нитки газопроводу "Північний потік", йдеться в повідомленні Енергоспівтовариства.

"Секретаріат Енергетичного співтовариства передав Європейської комісії скаргу української Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" відповідно до статті 90 Договору про створення Енергетичного співтовариства. Скарга стосується передбачуваного порушення законодавства Енергетичного співтовариства проектом Nord Stream-2", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський "Газпром", Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу "Північний потік-2". У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу "Ухта – Торжок-2", який забезпечить постачання газу по газопроводу "Північний потік-2" для поставок газу з Росії в Європейський Союз в обхід України.

26 листопада уряду 10 європейських країн звернулися до Єврокомісії з листом, у якому заявили, що проект будівництва "Північного потоку-2" суперечить інтересам ЄС. Документ підписали глави урядів Болгарії, Чехії, Естонії, Греції, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони закликали провести ретельну перевірку проекту газопроводу і закликали до широкого обговорення "Північного потоку-2" на саміті ЄС у грудні.

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Європейський комісар з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Йоханнес Хан запевняє, що проект будівництва газопроводу "Північний потік-2" буде ретельно перевірено на відповідність європейському законодавству.