Міненерговугілля направило 70 мільйонів на виплату шахтарям боргів по зарплаті

Міністерство енергетики та вугільної промисловості направило 70 мільйонів гривень на погашення заборгованості по заробітній платі шахтарям державних вугільних підприємств, говориться в повідомленні міністерства.

Джерелом фінансування, як зазначили в міністерстві, є авансові платежі держкомпанії "Центренерго" за поставлене, але ще не отфактурове вугілля.

Раніше, 4 січня, гірники трьох з шести шахт держпідприємства "Львіввугілля" провели страйк через борги по зарплаті.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 25 грудня 2015 року вирішив ліквідувати одну збиткову державну шахту в Донецькій області.

Влітку 2015 року Кабмін ухвалив рішення ліквідувати шахту "Родинська" державного підприємства "Красноармійськвугілля" (Донецька область), шахту "Зарічна" держпідприємства "Львіввугілля" (Львівська область) і шахту №9 "Нововолинська" держпідприємства "Волиньвугілля" (Волинська область).

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Уряд протягом року не надає підтримки держшахтам, плануючи повністю реформувати галузь, закривши більше 10 підприємств, а інші 24 шахти виставити на приватизацію.