Майже всі абоненти Генічеська підключені до газопостачання

Про це повідомив голова правління ПАТ «Херсонгаз» Альберт Зангієв, передає прес-служба Херсонської ОДА.

«Наразі всі багатоповерхівки підключені до газопостачання, залишилося підключити ще незначну частину приватного сектору», - сказав Зангієв.

За його словами, у ПАТ «Херсонгаз» є договір з приватною українською газовидобувною компанією "Пласт" на постачання газу, також є договори з Укртрансгазом та Магістральними газопроводами.

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«Через їх газопроводи проходить газ. Джерелом поставок є компанія «Пласт»», - наголосив голова правління ПАТ «Херсонгаз».

«Жителям Генічеська все одно звідки вони отримують газ, єдине, що їх турбує - це тепло в оселях, ось про що треба думати. Ми виконуємо свою роботу, поставляємо газ кінцевому споживачу. Всі сторони діють згідно підписаної угоди. «Пласт» забезпечує виконання договірних обов’язків, як постачальник. Ми забезпечуємо свою обов’язки перед споживачем», - зазначив Альберт Зангієв.

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Як повідомляв УНІАН, 2 січня 2016 року у місті Генічеську, через пониження температури повітря нижче -14 C та обмеженою потужністю по видобутку газу Стрілкового родовища, сталося пониження тиску на комунальному газопроводі. Внаслідок чого у 1800 абонентів багатоповерхових будинків та 400 абонентів приватного сектору не вистачило тиску газу для роботи газових автономних опалювальних приладів.