Російських хакерів запідозрили в кібератаках на українські обленерго - The Washington Post

Про це заявили американські експерти з кібербезпеки, пише РБК з посиланням на The Washington Post.

Як зазначає газета, влада США публічно не прокоментувала подію, при цьому спецслужби зараз аналізують її. Аналітики великих компаній у галузі ІТ-безпеки зазначають, що злом став однією з перших атак, яка змогла вплинути на життя пересічних громадян.

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"Це, безумовно, поворотна точка. Ми і раніше зустрічали приклади руйнівних атак на енергетичні компанії, але ніколи раніше вони не викликали масові відключення електроенергії... Це сценарій, якого ми побоювалися довгий час, - заявив Джон Халткуист, голова відділу кібершпіонажу iSight, яка випустила присвячений злому звіт. - У нас є серйозні підстави вважати, що цей напад є російським за походженням".

Вчора УНІАН повідомляв, що в грудні хакери здійснили проти українських постачальників електроенергії кілька потужних кібератак, здатних вивести їх з ладу.

Зазначалося, що Служба безпеки України звинуватила в кібератаці Росію, а Міністерство енергетики та вугільної промисловості створило спеціальну комісію, яка повинна була провести розслідування. Кремль ніяк не прокоментував інцидент.