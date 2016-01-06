Російських хакерів запідозрили в кібератаках на українські обленерго - The Washington Post
Хакери з Росії могли здійснити атаку, яка вивела з ладу електромережі компанії "Прикарпаттяобленерго" та залишила без світла Івано-Франківськ та частину Прикарпаття.
Про це заявили американські експерти з кібербезпеки, пише РБК з посиланням на The Washington Post.
Як зазначає газета, влада США публічно не прокоментувала подію, при цьому спецслужби зараз аналізують її. Аналітики великих компаній у галузі ІТ-безпеки зазначають, що злом став однією з перших атак, яка змогла вплинути на життя пересічних громадян.
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"Це, безумовно, поворотна точка. Ми і раніше зустрічали приклади руйнівних атак на енергетичні компанії, але ніколи раніше вони не викликали масові відключення електроенергії... Це сценарій, якого ми побоювалися довгий час, - заявив Джон Халткуист, голова відділу кібершпіонажу iSight, яка випустила присвячений злому звіт. - У нас є серйозні підстави вважати, що цей напад є російським за походженням".
Вчора УНІАН повідомляв, що в грудні хакери здійснили проти українських постачальників електроенергії кілька потужних кібератак, здатних вивести їх з ладу.
Зазначалося, що Служба безпеки України звинуватила в кібератаці Росію, а Міністерство енергетики та вугільної промисловості створило спеціальну комісію, яка повинна була провести розслідування. Кремль ніяк не прокоментував інцидент.