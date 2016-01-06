На ринку нафти черговий обвал: барель коштує менше $36

На торгах в середу, 6 січня, ціни на нафту впали після зростання з початку року на 4% на тлі конфлікту Ірану і Саудівської Аравії.

За даними Інтерконтинентальної біржі (ICE, Лондон), з початку торгів ф'ючерси на нафту марки Brent опустилися на 1,8%, до $35,79 за барель, ф'ючерси на легку нафту марки WTI впали на 1,06%, до $35,59 за барель.

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Рада Безпеки ООН проведе 6 січня екстрену зустріч у зв'язку з оголошеним КНДР випробуванням водневої бомби. Нарада буде закритою, її скликано за запитом США і Японії.