Україна в 2015 році подвоїла імпорт газу з Євросоюзу

Україна в 2015 році збільшила імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком у два рази - до 10,3 млрд куб. м, йдеться в повідомленні «Укртрансгазу».

Найбільше природного газу, за даними компанії, було імпортовано зі Словаччини - 9,7 млрд куб. м, з Угорщини і Польщі - 0,5 і 0,1 млрд куб. м, відповідно.

Також в «Укртрансгазі» повідомили, що в 2015 році Україна скоротила імпорт газу з території РФ порівняно з 2014 роком до 6,1 млрд куб. м із 14,5 млрд куб. м, що є історичним мінімумом.

Як відомо, до 2014 року Україна майже повністю покривала свої потреби в імпортному газі за рахунок поставок з Росії за контрактом з "Газпромом". Наприклад, у 2013 році Україна закупила у "Газпрому" близько 26 млрд куб. м газу, в 2012 році - 33 млрд кубометрів.

Всього в 2015 році Україна імпортувала з ЄС і РФ 16,4 млрд куб. м газу, що на 16% нижче за показник 2014 року, коли обсяги закупленого «блакитного палива» становили 19,6 млрд куб. м.

За даними «Укртрансгазу», на ранок 6 січня добовий обсяг імпорту природного газу становить 20,5 млн куб. м. Імпорт з РФ відсутній.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі російського газу. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, причиною відмови від російського палива є його більш висока ціна порівняно з європейською.

До кінця 2015 року "Газпром" встановив вартість газу для "Нафтогазу України" в 227 дол. за тисячу кубометрів.

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У 2016 році Україна розраховує закуповувати у разі необхідності російський газ за ціною приблизно 207-208 дол. за тисячу кубометрів. Ціна на газ із Європи в 2016 році очікується на рівні 175-180 дол.