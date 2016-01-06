Саудівська Аравія в боротьбі за ринки різко знизила ціни на нафту для Європи

Саудівська державна нафтова компанія Aramco збільшила знижку на лютневі поставки на $0,60/бар. для північно-західної Європи і на $0,20/бар. для середземноморських клієнтів, повідомляє The Wall Street Journal. При цьому ціни для Азії були збільшені на $0,60/бар, а для США залишені незмінними.

Зниження цін Саудівською Аравією йде в розріз з європейськими ринковими тенденціями, відзначає видання. Росія останнім часом збільшила ціни на свою нафту марки Urals, а котирування ф'ючерсів вказують на очікування зростання вартості марки Brent з боку трейдерів, вважає старший аналітик британської консалтингової компанії KBC Advanced Technologies Ехсан уль-Хак.

Дії Саудівської Аравії очевидно є підготовкою до боротьби за європейські нафтові ринки, яка розпочнеться цього року зі збільшенням поставок з Ірану після зняття з неї санкцій, пише WSJ. Aramco оголосила про зниження цін на тлі повномасштабного конфлікту між Ер-Ріяд і Тегераном, який призвів до повного розриву відносин між двома країнами.

Саудівська Аравія та її союзники розірвали дипломатичні відносини з Іраном або знизили їх рівень після нападу на саудівське посольство в Тегерані в ході протестів проти страти шиїтського богослова владою сунітського королівства. У Ємені Іран підтримує шиїтських бойовиків, що борються з офіційною владою, яка користується саудівської підтримкою. У Сирії, навпаки, Саудівська Аравія підтримує сунітських повстанців, які намагаються повалити президента Башара Асада, що спирається на Іран, пише РБК.

До введення Євросоюзом санкцій проти Ірану у 2012 році, Італія та Іспанія імпортували з цієї країни відповідно 13% і 16% нафти. Місце Ірану зайняли Саудівська Аравія, Росія та інші країни, але Тегеран розраховує повернутися на європейський ринок. Минулого року він вже скоротив номінальні ціни для північно-західної Європи на 27%, хоча ще і не може продавати нафту в цей регіон.

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Президент Іранського союзу експортерів нафти Хамід Хосейні заявив, що очікує посилення конкуренції з боку Саудівської Аравії з політичних мотивів. Він зазначив, що «Іран повернеться в Європу», можливо, запропонувавши найкращі умови кредитування та бартерний обмін нафти на товари.