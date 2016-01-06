У Генічеську повністю відновили подачу тепла - Зубко

Про це Зубко написав у своєму Twitter.

"Генічеськ з теплом! Станом на 11.00 всі роботи з підключення газопостачання закінчені. Газ є у всіх жителів", - повідомив Зубко.

#Генічеськ з теплом! Станом на 11.00 всі роботи з підключення газопостачання закінчено. Газ є у всіх мешканців. — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) January 6, 2016

Віце-прем'єр уточнив, що підключено 400 абонентів приватного сектору і 1 800 тис. жителів 51 багатоповерхового будинку.

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Як повідомляв УНІАН, 2 січня в Генічеську через різке зниження температури впав тиск у системі газопостачання і більш як 2 тис. абонентів багатоповерхових будинків та 400 абонентів приватного сектору залишилися без газу.

За даними НАК «Нафтогаз України», Генічеськ з початку окупації Росією Автономної Республіки Крим забезпечується газом з родовища Стрілкове, розташованого в Херсонській області біля Арабатської стрілки. Поставки газу для потреб населення міста у літній період здійснюються за рахунок поточного видобутку на родовищі, а надлишок видобутого передається для тимчасового зберігання у ПСГ «Глібовське», яке знаходиться на тимчасово окупованій території Криму. Взимку український газ відбирається з ПСГ і направляється до Генічеська для покриття пікових рівнів споживання.

З 1 січня 2016 року окупаційна влада АРК впродовж чотирьох діб блокувала херсонський газ, що зберігається у Глібовському підземному сховищі.

Голова Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов назвав проблеми з газопостачанням результатом російських провокацій.