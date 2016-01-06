Обвал на ринку нафти триває: ціна бареля опустилася до $35

На торгах в середу, 6 січня, ціни на нафту продовжують знижуватися після зростання з початку року на 4% на тлі конфлікту Ірану і Саудівської Аравії. Вартість палива досягла мінімуму з липня 2004 року.

За даними Інтерконтинентальною біржі (ICE, Лондон), на 13:20 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent опустилися на 3,5%, до $35,18 за барель, ф'ючерси на легку нафту марки WTI впали на 2,4%, до $35,11 за барель.

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Крім того, на інвесторів чинить тиск повідомлення з КНДР про проведення ядерного випробування, що може ускладнити ситуацію з безпекою на Корейському півострові.