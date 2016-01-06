Борг споживачів перед "Нафтогазом" протягом тижня скоротився майже на 10%

Підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також ряд промислових споживачів за станом на 5 січня 2016 року заборгували НАК "Нафтогаз України" 16,6 мільярда гривень за спожитий природний газ, що на 9,5%, або на 1,749 мільярда гривень менше показника минулого тижня, говориться в повідомленні державного енергохолдингу.

Згідно з повідомленням, борг підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, що використовується для виробництва теплової енергії, становить 12,8 мільярда гривень, із них на 2015 рік припадає 717 мільйонів гривень. Протягом минулого тижнч заборгованість зменшилася на 1,108 мільярда гривень (8,0%).

Сумарна заборгованість електрогенеруючих підприємств за газ становить 2,9 мільярда гривень, що на 18,2% нижче показника минулого тижня.

"Зменшення заборгованості у цієї категорії споживачів відбулося, в основному, за рахунок "Київенерго" (448 мільйонів гривень). Повністю розрахувалися за спожитий газ "ДТЕК Східенерго", "ДТЕК Дніпроенерго" і "ДТЕК Західенерго", - йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Прямі промислові споживачі, за даними "Нафтогазу", за минулий тиждень скоротили заборгованість за газ на 0,2%, - до 930 мільйонів гривень.

"З близько 380 промислових підприємств, яким "Нафтогаз" поставляє або постачав газ, значну прострочену заборгованість мають 15 споживачів. З них найбільша сумарна заборгованість залишається в наступних підприємств: ВАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій" (482 мільйонів гривень), ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" (166 мільйонів гривень) та ПАТ "Енергомашспецсталь" (158 мільйонів гривень)", - відзначили в компанії.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 14 травня 2015 року прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації фінансового стану НАК "Нафтогаз України", який дає найбільшому в Україні державному енергохолдингу право на примусове стягнення боргів за спожитий газ, а також на продаж боргів третім особам на аукціонах.

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"Нафтогаз України" в січні-вересні 2015 року отримав 0,2 мільярда гривень чистого прибутку порівняно з збитками 42,2 мільярда гривень за аналогічний період минулого року.