Імпортний газ для України в грудні коштував на митниці в середньому $235,99

Середня митна вартість імпортованого в Україну газу в грудні 2015 року збільшилася порівняно з листопадом 2015 року на 2,7% - до 235,99 долара, або 5 585,72 гривні за тисячу кубометрів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

Відповідні дані були отримані в результаті аналізу періодичних митних декларацій, що оформляються при транспортуванні "блакитного палива" на територію України.

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Як повідомляв УНІАН, середня митна вартість імпортованого в Україну газу в жовтні 2015 року склала 231,51 долара за тисячу кубометрів, у листопаді – 229,69 долара.