Коаліція проти ІД заявила, що на третину підірвала видобуток нафти ісламістами

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначив речник коаліції полковник із США Стів Уоррен, по об’єктах нафтової інфраструктури ісламістів за останні три місяці було здійснено 65 ударів, унаслідок чого видобування скоротилося до 34 тисяч барелів на день із 45 тисяч до ударів.

Крім того, додав речник, протягом минулого місяця внаслідок повітряних ударів коаліції в Іраку й Сирії були знищені дві з половиною тисячі бойовиків угруповання.

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За його даними, в лавах «Ісламської держави» в цих двох країнах нині перебуває від 20 до 30 тисяч бойовиків, включно з іноземцями.

Як повідомляв УНІАН раніше, доходи бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» від торгівлі нафтою знизилися в два рази.