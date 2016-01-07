Російський Мурманськ залишився без газопостачання - ЗМІ

Про це повідомляє видання FlashNord.

Наголошується, що проблеми спостерігаються у всіх районах міста. У деяких будинках газопостачання відсутнє повністю, в інших воно є, але тиск газу таке, що "неможливо закип'ятити чайник або розігріти їжу".

"В черговій службі ВАТ «Мурманоблгаз» заявили, що перебої з газопостачанням пов'язані з низькою температурою на вулиці і «утворенням конденсату, який заважає нормальному газопостачанню». Про те, коли проблеми можуть бути вирішені, в «Мурманоблгазі» важко відповісти", - пише видання.

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Повідомляється, що на сайті підприємства опубліковано оголошення, згідно з яким жителям не рекомендовано використовувати газові плити для опалення приміщень та нагрівання води.

«У зв'язку з пониженням температури зовнішнього повітря і збільшенням витрати газу в осінньо-зимовий період в населених пунктах Мурманської області можливі перебої в газопостачанні житлових будинків», — йдеться в оголошенні.

За даними мурманського Гідрометцентру, температура повітря в обласному центрі станом на 17.00 (за Києвом) опустилася до −28С градусів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що 2 січня в Генічеську Херсонської області України через різке зниження температури впав тиск у системі газопостачання та понад 2 тис. абонентів багатоповерхових будинків і 400 абонентів приватного сектору залишилися без газу.

За даними НАК «Нафтогаз України», Генічеськ з початку окупації Росією Автономної Республіки Крим забезпечується газом із Стрілкового родовища, розташованого в Херсонській області біля Арабатської стрілки. Постачання газу для потреб населення міста у літній період здійснюється за рахунок поточного видобутку на родовищі, а надлишок видобутого передається для тимчасового зберігання в ПСГ «Глібовське», яке знаходиться на тимчасово окупованій території Криму. Взимку український газ відбирається з ПСГ і направляється в Генічеськ для покриття пікових рівнів споживання.

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З 1 січня 2016 року окупаційна влада АРК протягом чотирьох діб блокувала херсонський газ, що зберігається в Глібовському підземному сховищі.

Голова Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов назвав проблеми з газопостачанням результатом російських провокацій.