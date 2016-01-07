Ціна нафти обвалилася нижче $32,8 за барель

Як свідчать дані агентства Bloomberg, вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 9:12 за Києвом 7 січня впала до 32,77 долара за барель.

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Падіння відносно рівня закриття попередньої сесії становило 1,46 долара за барель, або 4,27%.

У свою чергу вартість ф'ючерсів на американську нафту WTI на Нью-Йоркській біржі становила 32,64 долара за барель, впавши на 1,33 долара за барель, або 3,92%.

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