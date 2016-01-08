ЗМІ: в Єгипті на півночі Синайського півострова підірвано газопровід

Як повідомив новинний портал "Аль-Яум ас-Сабіа", диверсія була здійснена в районі населеного пункту Ель-Майдан в 20 км на захід від Ель-Аріша - столиці Північного Синаю, передає ТАСС.

За свідченням очевидців, після потужного вибуху на місці НП спалахнула сильна пожежа. Місце інциденту оточено силовиками, ведеться пошук злочинців, які вчинили атаку.

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Диверсії на газопроводах в Єгипті за минулі після "революції 25 січня" майже п'ять років відбувалися понад 30 разів. Більшість з них відбувалося на Синайському півострові, звідки блакитне паливо надходило раніше на експорт в Йорданію і Ізраїль.

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Примітно, що з приходом до влади ставленика "Братів-мусульман" президента Мухаммеда Мурсі теракти проти газової інфраструктури країни повністю припинилися. Тим не менш, вони відновилися після скинення армією ісламістів на початку липня 2013 року, а північ Синаю перетворилася в найбільш гарячу точку на карті Єгипту, де практично щодня відбуваються атаки на розташування збройних сил і МВС.