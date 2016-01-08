Яценюк доручив перерахувати плату за опалення для будинків, де теплопостачання було надане неякісно

Про це він заявив на засіданні Міжвідомчого оперативного штабу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п'ятницю, 8 січня.

Читайте такожЗМІ: Палац Януковича в окупованому Криму передадуть управлінню справами Путіна

Прем'єр зазначив, що є велика кількість скарг громадян, зокрема жителів Києва, щодо низької температури теплоносіїв.

Глава уряду нагадав, що Кабмін прийняв рішення, «яке чітко передбачає обов’язок перерахунку в тому випадку, якщо послуга надана не в повному обсязі або неякісно»: «Неякісно – це означає, коли батарея холодна, а виставляють (рахунок) як за гарячу».

«Усе залежить від якості послуги. Послуга надана в повному обсязі – значить, вона оплачується в повному обсязі. Якщо послуга не надана в повному обсязі, то вона й не оплачується», - підкреслив Арсеній Яценюк.

Глава уряду доручив по всіх об’єктах теплопостачання, де послуга не була надана якісно, здійснити перерахунок: «І основне - запланувати в поточному році відповідні ремонтні роботи по таких будинках».

Він наголосив, що одним із ключових аспектів при проведенні реформи енергетичного сектору є якість підприємств теплокомуненерго, «тобто якість того, як вони працюють».

«Прошу це питання невідкладно поставити перед київською владою», - підкреслив Арсеній Яценюк.

Глава уряду нагадав, що в минулому році місцеві бюджети збільшили свої доходи на 40%: «Сподіваюся, що поточний рік також буде дуже плідний для місцевих бюджетів. Ключове питання – куди ці гроші діваються».

Він нагадав про роботу місцевих програм з енергоефективності й відзначив ефективність цих програм у Львівській області та низці інших регіонів: «І для Києва, і для всіх інших міст вкрай важливо відправляти ці гроші безпосередньо на енергоефективність, тобто на ремонт мереж та утеплення будинків».

Читайте такожКабмін прив'язав рахунки за опалення до температури повітря

Частина цих коштів, підкреслив він, компенсується з державного бюджету: «Ми їх, звичайно, перерахуємо, але від цього в хаті тепліше не стає. Стане тепліше тільки тоді, коли будуть відновлені мережі і коли вікна поміняють і утеплять будинки. І це - наше спільне завдання в частині також впровадження енергетичної реформи».