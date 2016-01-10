Яценюк запевнив, що в газосховищах накопичено достатній обсяг газу

Про це заявив глава уряду Арсеній Яценюк у «10 хвилинах з прем’єр-міністром» в неділю ввечері.

Читайте такожІмпортний газ для України в грудні коштував на митниці в середньому $235,99«В українських газових сховищах зараз загалом є близько 13 млрд куб. метрів газу. Це на 2,3 млрд більше, ніж було в минулому році», - підкреслив він.

«Ми накопили достатній обсяг газу», - наголосив Арсеній Яценюк.

Прем’єр зауважив, що Україна перестала купувати газ в Російської Федерації.

«1 січня вони виставили рахунок з ціною газу $212 за тисячу кубометрів. Ми не купуємо газ в Росії, тому що ми купуємо газ в Європейському союзі дешевше, ніж нам запропонувала Росія. Середня вартість придбання газу в Європейському Союзі близько 200 дол.», - сказав Арсеній Яценюк.