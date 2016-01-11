США починають експортувати скраплений природний газ

Про це повідомляє Ведомости з посиланням на Financial Times.

Термінал належить компанії Cheniere Energy, більшу частину першої партії газу у неї придбає британська BG Group.

Початок експорту СПГ із США може збільшити конкуренцію в галузі і перешкодити планам конкурентів побудувати термінали на східному узбережжі Африки, на західному узбережжі Канади і в Росії, відзначає FT. Очікується, що до кінця десятиліття США стануть третім за величиною експортером СПГ після Катару та Австралії.

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Тим не менш старт експорту з США відбувається на тлі зниження цін на газ, які часто прив'язані до цін на нафту. Тому експорт СПГ з США в Японію, Південну Корею або Європу тепер не виглядає настільки ж комерційно привабливим, як ще кілька років тому.

Раніше УНІАН повідомляв, що американські постачальники газу вступлять в конкуренцію з Росією на європейському ринку в лютому цього року, коли Литва отримає з США першу партію скрапленого газу (СПГ)