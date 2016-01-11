Іран готовий експортувати газ в Європу

Про це заявив директор з міжнародних зв'язків іранської Національної газової компанії (National Iranian Gas Company (NIGC) Азізола Рамезані, повідомляє Українська правда з посиланням на агентство Shana.

Рамезані сказав, що пріоритетними для експорту газу є країни регіону, при цьому додавши, що Китай та Індія потенційно можуть стати бажаним пунктом призначення іранського газу.

Читайте такожСША починають експортувати скраплений природний газ

Він заявив, що Іран володіє більшими запасами газу ніж Росія, тому його країна теж може побудувати газопровід для постачання газу в Європу.

"Ми зобов'язані збільшити нашу присутність, використовуючи сучасні технології. Незважаючи на те, що іранські запаси газу становлять 34 трлн кубічних футів, виробнича потужність країни становить 200 млрд кубометрів на рік", - сказав Рамезані.

Читайте такожІмпортний газ для України в грудні коштував на митниці в середньому $235,99