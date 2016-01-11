На Львівщині через аварію на газопроводі без газу залишилися 14 населених пунктів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, розгерметизація підземного магістрального газопроводу діаметром 500 мм сталася поблизу села Романівка Городоцького району вчора, 10 січня, о 14.58.

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«Для запобігання витоку газу перекрито пошкоджену ділянку газопроводу та припинено газопостачання 14 населених пунктів Самбірського та Городоцького районів (близько 3 тис. абонентів)», - йдеться в повідомленні.

Причина розгерметизації газопроводу встановлюється.

До відновлення газопостачання залучено аварійні бригади управління магістральних газопроводів „Львівтрансгазу”.