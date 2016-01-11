Нафта падає на тлі побоювань за стан економіки Китаю

Світові ціни на нафту в понеділок демонструють негативну динаміку, продовжуючи залишатися біля рівня мінімальних показників за більш ніж 10 років, на тлі побоювань інвесторів за стан економіки Китаю, погіршення якої може посилити тиск на ціни від надлишку пропозиції на світових нафтових ринках, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Зазначається, що станом на 08:11 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,92% - до 33,24 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI падала на 1,85% - до 32,55 долара за барель.

Побоювання інвесторів щодо економіки КНР посилилися після того, як Народний банк Китаю послабив позиції юаня до долара в перший тиждень 2016 року більш ніж на 1,5%. Це стало найбільшим зміною курсу національної валюти КНР з серпня 2015 року, коли дефляція юаня найсильнішим чином позначилася на світових фондових ринках.

Однак у п'ятницю китайський ЦБ підвищив курс юаня до долара до 6,5636 з 6,5646 юаня днем раніше. У понеділок регулятор продовжив зміцнення юаня, встановивши курс на позначці 6,5626 юаня за долар.

Тим не менш, учасники ринку побоюються, що КНР продовжить девальвацію національної валюти, прагнучи підтримати експортерів та зберегти конкурентоспроможність на регіональному ринку.

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Китай є другим за величиною в світі споживачем нафти після США, надаючи значний вплив на рівень попиту на нафтових ринках. Інвестори побоюються, що ослаблення китайської економіки і падіння попиту з боку КНР на "чорне золото" загострять проблему надлишку пропозиції на нафтових ринках.