Запаси українського газу протягом тижня скоротилися майже на 1 мільярд кубометрів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 2 по 9 січня скоротилися на 6,2%, або на 848 млн кубометрів, - до 12,904 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, середньодобовий обсяг відбору газу з підземних сховищ скоротився до 94 мільйонів кубометрів зі 125 мільйонів кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує купувати газ в 2016 році за ціною менше 200 доларів за тисячу кубометрів.

У той же час, в бюджеті на 2016 рік закладена середня ціна на газ для України на рівні 225 доларів за тисячу кубометрів.