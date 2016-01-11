Україна з потеплінням скоротила імпорт газу з ЄС

Україна з 6 по 11 січня 2016 року, з потеплінням на всій території, скоротила добові обсяги імпорту газу зі Словаччини на третину - до 13,5 мільйона кубометрів з 18,8 мільйона кубометрів в попередній тиждень, засвідчують дані компанії Eustream.

Добові обсяги імпорту газу зі Словаччини, за даними Eustream, 6 січня склали 12,5 мільйона кубометрів, а з 7 по 11 січня – 13,5 мільйона кубометрів, а заявка на 11 січня – 11,424 мільйона кубометрів.

За даними "Укртрансгазу", добовий відбір газу за минулі кілька днів скоротився до 90 мільйонів кубометрів зі 125 мільйонів кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 2 по 9 січня скоротилися на 6,2%, або на 848 мільйонів кубометрів, - до 12,904 мільярда кубометрів.