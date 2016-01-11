Кабмін продовжив ліцензування експорту антрациту

Кабінет міністрів України продовжив на 2016 рік практику ліцензування експорту вугілля-антрациту, введену в 2014 році, а також обнулив квоти на експорт в поточному році дорогоцінних металів, включаючи золото і срібло, і природного газу українського походження.

Про це йдеться в постанові №1176, опублікованому на веб-порталі уряду.

Цією ж постановою Кабмін затвердив перелік озоноруйнівних речовин, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, а також перелік речовин, які можуть містити озоноруйнівні складові, і тому їх експорт та імпорт також потребує ліцензування. Перелік, як наголошується в постанові, сформований на основі Монреальського протоколу.

Окремим додатком до постанови визначено перелік товарів, переважно продовольства, які імпортуються в Україну у відповідності до квотного розпису з Республікою Македонія, з якою діє двостороння Угода про зону вільної торгівлі.

Щодо експорту антрациту сказано, що ліцензії на експорт цього сорту вугілля видаються за погодженням з Міненерговугілля. Узгодження здійснює Мінекономрозвитку і торгівлі України без залучення суб'єкта господарювання в порядку обміну інформацією.

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Як повідомляв УНІАН, Україна ввела ліцензування експорту антрациту в листопаді 2014 року на тлі втрати більшої частини шахт, що видобувають антрацит і опинилися на непідконтрольній владі території на сході країни.