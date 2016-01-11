Розпродаж активів: Китай може купити частку в російській нафтовій компанії

Одна з китайських держкомпаній веде переговори про покупку частки в ТОВ "Таас-Юрях Нафтогазодобування", що розробляє Середнеботуобінське нафтогазоконденсатне родовище в Якутії, спільно з компанією Skyland Petroleum Group, частка в проекті може обійтися китайської компанії в 730 мільйонів доларів, повідомляє Прайм з посиланням на заяву засновника і голови Skyland Девіда Робсона.

"Ми знайшли хорошого китайського партнера, який є великим державним підприємством", - сказав Робсон, не уточнивши назви компанії.

За його словами, партнер Skyland з Китаю виплатить дві третини від загальної суми 1,1 мільярда доларів, яка дозволяє придбати 29% в Таас-Юрях. Skyland, яка може одержати третину або половину від цієї 29%-вої частки, розраховує погодити деталі угоди з азійською компанією до початку лютого.

На Середнеботуобінському нафтогазоконденсатному родовищі, одному з найбільших у Східному Сибіру, видобувається близько 20 тисяч барелів нафти на день. Запаси родовища по категорії С1+С2 складають 133 мільйонів тонн рідких вуглеводнів і 137 мільярдів кубометрів газу.

Компанія "Роснефть" 30 листопада закрила операцію з продажу британської BP 20% участі в "Таас-Юрях Нафтогазовидобування". Остаточна домовленість по цій угоді була досягнута у червні 2015 року.

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Тоді ж російська нафтокомпанія підписала з Skyland Petroleum Group основні умови угоди щодо проекту, яка передбачає продаж "Роснефтью" до 29% участі в "Таас-Юрях Нафтогазовидобування". У серпні ЗМІ з посиланням на Робсона повідомляли, що компанія планувала закрити угоду щодо участі в проекті Таас-Юрях до кінця 2015 року.

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Раніше також повідомлялося, що "Роснефть" вела переговори про входження в проект "Таас-Юрях Нафтогазодобування" з китайською CNPC. Крім того, 18 грудня агентство Рейтер з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомляло, що індійські компанії Indian Oil Corp та Oil India ведуть переговори з "Роснефтью" про покупку до 29% частки в проекті.