"Укрнафта" подасть позов до Гаазького суду проти Росії

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія "Укрнафта" звернулася до Міжнародного арбітражного суду в Гаазі з позовом проти Російської Федерації з приводу захисту інвестицій компанії через втрати у зв'язку з анексією Криму.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті арбітражу.

Згідно з повідомленням, "Укрнафта" посилається на регламент UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law, комісія ООН з права міжнародної торгівлі) й угоду між урядами РФ та України від 27 листопада 1998 року про захист інвестицій (Угода між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів про заохочення і взаємний захист інвестицій).

Читайте також"ПриватБанк" ініціював арбітражний розгляд проти РФ за збитки у зв'язку з анексією Криму

Як повідомляв УНІАН, найбільший банк України ПриватБанк" влітку 2015 року ініціював арбітражний розгляд проти Російської Федерації у зв'язку з втраченими інвестиціями в Криму після анексії півострова.

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Також, наприкінці грудня 2015 року НАК "Нафтогаз України" обрав американську юридичну компанію Covington & Burling для подачі позову до міжнародного арбітражного суду щодо своїх активів в аннексированном Росією Криму.