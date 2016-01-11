Morgan Stanley: ціни на нафту можуть впасти до $20

Ціна бареля нафти Brent може впасти до 20-25 доларів через зміцнення долара. За оцінками Morgan Stanley, зростання курсу долара на 5% призведе до падіння цін на нафту на 10-25%, пише Прайм.

"Долар і нефундаментальні фактори продовжують впливати на ціни на нафту. Якщо інші валюти також будуть знижуватися, це може призвести до ще більшого зміцнення долара і падіння цін на нафту", - цитує Bloomberg звіт аналітика банку Адама Лонгсона.

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За його оцінками, зміцнення долара на 3,2% через ймовірну девальвацію юаня автоматично спровокує падіння цін на нафту на 6-15%. Зараз вартість бареля Brent на торгах на біржі становить 32,89 долара.