Іран навесні почне продавати новий сорт нафти

Іран планує почати продаж нового сорту важкої нафти в березні або квітні 2016 року завдяки зростанню видобутку на родовищах в Західному Каруне, поблизу кордону з Іраком, повідомляє Прайм з посиланням на представника Національної іранської нафтової компанії (NIOC).

"Щільність нового сорту, який буде представляти собою суміш нафти з родовища Ядаваран (провінція Хузестан), Північний та Південний Азадеган і низки інших, буде меншою, ніж у марок Soroosh і Nowrooz, але вищою, ніж у суміші Iran Heavy", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Іран наразі не придумав назву для нового сорту. Доступні обсяги для першої закупівлі не зазначаються. Основним ринком збуту нового сорту мають стати країни Азії. Агентство також підкреслює, що очікується інтерес з боку іспанських нафтопереробних заводів.

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Родовище Ядаваран вважається одним з найбільших в Ірані і, за оцінками експертів, в змозі давати до 300 мільйонів барелів нафти на добу.