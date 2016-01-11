На Львівщині відновили газопостачання 14 відключених населених пунктів

Сьогодні пополудні "Укратрансгаз" відновив газопостачання майже 3 тисяч абонентів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник прес-служби підприємства Максим Білявський.

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"О 13:10 "Укртрансгаз" відновив газопостачання для відключених абонентів на Львівщині (внаслідок розгерметизації) по резервним газопроводам", - написав Білявський.

За його словами, роботи по відновленню роботи розгерметизованого газопроводу продовжуються.

Як повідомлялося, у Львівській області через розгерметизацію газопроводу без газу залишилися 14 населених пунктів Самбірського та Городоцького районів.