"Роснефть" продає свою мережу АЗС в Україні швейцарській Glusco Energy – ЗМІ

Одна з найбільших у світі нафтових компаній "Роснефть" продає свою мережу автозаправних станцій в Україні швейцарській Glusco Energy S. A., повідомляє інтернет-видання OilNews з посиланням на власні джерела в Антимонопольному комітеті України.

«Заявку подано 4 січня, покупець Glusco Energy S. A., Швейцарія», - цитує видання представника АМКУ.

АМКУ і компанія «Роснефть» поки що не дають своїх коментарів з цього приводу.

Довідка УНІАН. Компанія «Роснефть» володіє в Україні близько 141 АЗС, що працюють під брендом Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл". Також «Роснефть» володіє Лисичанським НПЗ, який є другим за потужністю нафтопереробним заводом в Україні, здатним переробляти 16 млн тонн нафти за рік.

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Разом з тим, завод простоює з весни 2012 року з ініціативи попереднього власника – російсько-британської компанії ТНК-ВР. «Роснефть» стала повноправним власником мережі АЗС і заводу навесні 2013 року.