Суд зняв арешт з банківських рахунків "Нафтогазвидобування" Ахметова

Печерський районний суд Києва зняв арешт з банківських рахунків газодобувної компанії «Нафтогазвидобування», підконтрольної енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Про це йдеться в рішенні суду від 30 грудня 2015 року, опублікованому на порталі Єдиного державного реєстру судових рішень.

«Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В. від 11 червня 2015 року в рамках справи № 757/20 276/15-до, а саме на грошові кошти ЗАТ «Нафтогазвидобування», - йдеться в постанові суду.

Згідно з документом, суд зняв арешт з 15 банківських рахунків компанії.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2015 року Печерський районний суд Києва зняв арешт з газової свердловини № 11 Семиренківського родовища Полтавської області, яка належить компанії «Нафтогазвидобування».

Компанія «Нафтогазвидобування» – одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Основний акціонер – енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова.

Компанія розробляє ліцензійні ділянки на двох родовищах у Полтавській області – Семиренківському і Мачухському. Доведені запаси природного газу становлять 20 млрд куб. м, газового конденсату – 2 млн тонн.

Обсяг видобутку природного газу за підсумками 2013 року становив 506 млн куб. м, газового конденсату – 20 тис. тонн. У 2012 році компанія видобула 645,227 млн куб. м газу, що на 16,6% менше, ніж у 2011 році.