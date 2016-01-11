Російська нафта за 2015 рік подешевшала майже вдвічі

Середня ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, за 2015 рік знизилася майже в два рази в порівнянні з попереднім роком і становила 51,23 долара за барель, повідомив експерт Мінфіну РФ Олександр Сакович, пише РИА Новости.

У 2014 році середня ціна нафти Urals становила 97,6 долара за барель, знизившись до показника попереднього року на 9,53%.

У грудні 2015 року середня ціна нафти цієї марки становила 36,42 долара за барель проти 61,07 долара в попередньому грудні.

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В офіційних прогнозах Мінекономрозвитку РФ виходить з ціни нафти в 50 доларів за барель у 2015 і 2016 роках. Цей прогноз закладений і в параметри бюджету РФ на поточний рік.