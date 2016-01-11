В Україні зросли запаси дефіцитного вугілля

Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 5 по 11 січня збільшилися на 3%, – до 916,6 тис. тонн з 890,1 тис. тонн, йдеться у повідомленні держкомпанії «Укренерго».

Згідно з повідомленням, запаси вугілля усіх марок на складах ТЕС за вказаний період збільшилися до 2,265 млн тонн з 2,226 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 27 листопада назвав недостатніми наявні запаси вугілля в Україні, і вимагає від профільних чиновників надати план чітких заходів для стабільної роботи енергосистеми країни в умовах дефіциту палива.

Резервним джерелом поставок було обране антрацитове вугілля з Південно-Африканської Республіки, яке Україна купувала торік. У поточному опалювальному сезоні перший балкер BULK CHINA з вугіллям із ПАР в обсязі 168 тис. тонн прибув у морпорт «Южний» 5 грудня.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, держкомпанія «Центренерго» закупила першу партію південноафриканського вугілля по 57 доларів за тонну.

Прибуття наступної партії вугілля з ПАР очікується у січні 2016 року.