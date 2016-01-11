Порошенко: ми можемо обійтися без російського газу

Росія оголосила Україні торгову війну, однак українські виробники знаходять нові ринки, а Україна може обійтися без російського газу.

Про це заявив президент України Петро Порошенко в Тернополі, повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко в Twitter.

«РФ оголосила нам торговельну війну, але ми можемо обійтися без російського газу, наші виробники знаходять нові ринки», - цитує голову держави його прес-секретар.