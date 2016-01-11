Порошенко: ми можемо обійтися без російського газу
18:44, 11 січня 2016Енергетика
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Росія оголосила Україні торгову війну, однак українські виробники знаходять нові ринки – президент.
Порошенко: РФ оголосила нам торговельну війну / Фото УНІАН
Росія оголосила Україні торгову війну, однак українські виробники знаходять нові ринки, а Україна може обійтися без російського газу.
Про це заявив президент України Петро Порошенко в Тернополі, повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко в Twitter.
«РФ оголосила нам торговельну війну, але ми можемо обійтися без російського газу, наші виробники знаходять нові ринки», - цитує голову держави його прес-секретар.
РФ оголосила нам і торгівельну війну,але ми можемо обійтися без російського газу,наші виробники знаходять нові ринки - Президент у Тернополі
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 января 2016
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