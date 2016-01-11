Обвал на ринку нафти триває: ціна Brent впала нижче $32

Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в лютому 2016 року на біржі ICE в Лондоні знизилася більш ніж на 5% до $31,94 за барель.

Про це свідчать дані біржі, повідомляє ТАСС.

Brent впала до найнижчого внутрішньоденного рівня з весни 2004 року.

Котирування контракту на нафту WTI з поставкою в лютому на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) впали до $ 31,75 за барель. Таких низьких значень WTI останній раз досягала в грудні 2003 року, пише Bloomberg.

Основним негативним факторам для нафтового ринку став черговий обвал на ринку акцій КНР, другого за величиною споживача палива у світі.

Ціна на нафту марки Brent впала за перші 6 торгових днів 2016 року на 12%, потягнувши за собою рубль і російський ринок акцій.

Торги ф'ючерсами на нафту Brent почалися в поточному році 4 січня і п'ять сесій поспіль завершувалися падінням ціни. 11 січня зниження нафтових котирувань продовжується.

Істотне прискорення падіння нафтових котирувань відбулося 6 січня на тлі рішення державної компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco збільшити знижки на основні сорти своєї нафти для споживачів з Європи.

Зокрема, вартість бареля для країн північно-західної Європи зменшилася на $0,6 і на $0,2 для країн з Середземноморського регіону. Водночас, для американських покупців барель нафти Extra Light подешевшав на $0,5.

На цьому тлі курс долара до рубля на Московській біржі на відкритті торгів 11 січня зріс порівняно з рівнем закриття попередніх торгів на 1,55 руб. і склав 76,31 руб., перевищивши відмітку в 76 руб. вперше з 16 грудня 2014 р.; курс євро злітав на 3,35 руб. до 83,97 руб.