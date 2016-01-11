Видобуток вугілля в Україні за рік скоротився в 1,6 раза

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2015 році через бойові дії на Донбасі скоротився в 1,6 раза порівняно з минулим роком - до 39,759 млн тонн з 65 млн тонн.

Про це свідчать оперативні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, розміщені на сайті Профспілки працівників вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, 6,742 млн тонн, або 16,95% загального обсягу вугілля, було видобуто на державних шахтах.

У грудні видобуток вугілля в Україні становив 3,386 млн тонн. З цього обсягу 576,4 тис. тонн твердого палива видобуто на держшахтах.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2014 році через військові дії на Донбасі скоротила видобуток енергетичного та коксівного вугілля порівняно з 2013 роком на 22% - до 65 млн тонн. Видобуток енергетичного вугілля скоротився на 29,3% - до 44,7 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, у першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано у Донецькій і Луганській областях, в районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. При цьому для стабільної роботи енергосистеми влада прийняла рішення про необхідність імпорту антрациту з Південно-Африканської Республіки.