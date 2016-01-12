Росія відмовилася продовжувати договір про постачання електроенергії до України - ЗМІ

05:09, 12 січня 2016
Енергетика
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РФ не буде продовжувати договір про постачання електроенергії до України після відмови від закупівель української енергії для окупованої Росією Криму.

REUTERS

Про це пише газета "Коммерсантъ" із посиланням на джерела в Міненерго Росії.

«РФ не веде переговори на поставку електроенергії з Росії в Україну. Продовжувати його не будемо, так як спочатку він був пов'язаний з договором на постачання електроенергії з України до Криму», — зазначив представник Міненерго РФ.

При цьому наголошується, що продовжить діяти договір про паралельну роботу енергосистем, за якою оплачуються перетоки в аварійних ситуаціях. Однак, обсяг таких перетоків, як правило, невеликий.

Читайте такожРосійських хакерів запідозрили в кібератаках на українські обленерго - The Washington PostВидання зазначає, що в 2014 році Україна купувала електроенергію з енергосистеми Росії за контрактом між "Інтер РАО" і "Укрінтеренерго ", який діяв до кінця 2015 року.

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